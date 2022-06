Bmw Motorrad, premiate le R18 del contest Your Choice

A suon di customizzazioni il Contest R18 Your Choice di Bmw Motorrad ha i suoi vincitori. Le cinque migliori opere di customizzazione su base Bmw R 18 fatte dai dealer della rete Motorrad sono infatti state premiate durante una serata dedicata a celebrare l'evento. La giuria ha valutato le 27 realizzazioni portate a concorso dalla rete dei concessionari che hanno aderito al web contest, coordinati da Giacomo Bertolazzi, responsabile Design dello IED, e hanno aggiudicato quattro dei cinque premi assegnati, tra Stile, Personalità, Idea Creativa e Legame con la tradizione. Il quinto premio è stato invece assegnato dal pubblico sul web.



Le moto vincitrici sono le R 18 Anarchy di M.Car, vincitrice del contest on line, R 18 Vikingo di Aurelia Motorrad per miglior stile, R 18 Apulia di Baldassarre Moto per miglior legame con la tradizione, R 18 SportTail di Nivola Style per la miglior idea creativa e la R 18 Glory di Motoshop 2000, giudicata quella con la migliore personalità "Voglio complimentarmi con i veri protagonisti del progetto che sono i Concessionari - ha commentato Salvatore Nicola Nanni direttore di Bmw Motorrad Italia - che hanno accettato questa di sfida di creatività coinvolgendo customizzatori ed artigiani locali per raccontare ognuno una storia diversa con la personalizzazione della R18".

Durante la serata di premiazioni, l'intrattenimento musicale è stato affidato alla band del chitarrista Maurizio Solieri, per celebrare ancora una volta la partnership con gli amplificatori Marshall.