Ktm 450 Rally Replica, pronta per affrontare ogni terreno

Dall'esperienza vincente alla Dakar dai numerosi successi nel Campionato Mondiale FIM Cross-Country Rallies, arriva la nuova Ktm 450 Rally Replica. Progettata per affrontare ogni tipo di terreno alla massima velocità e realizzata con tutta la tecnologia oggi disponibile, la nuova arrivata in casa Ktm è pensata per resistere alle sollecitazioni estreme imposte anche dai piloti più abili ed esperti.

La moto ready to race è dotata, tra le altre cose, di avanzate sospensioni WP XACT PRO che offrono il mix ideale tra comfort per il pilota, massima trazione e prestazioni costanti.

Altro punto di forza della Rally Replica è il potente e leggero motore monoalbero SOHC da 450 cc, unito al compatto impianto di scarico Akrapovič, che ne migliora anche la centralizzazione delle masse.

Il motore è dotato di un sistema di gestione Keihin di ultima generazione e le mappature della centralina elettronica per il modello 2023 sono state affinate, così da ottenere un'erogazione di potenza ideale in ogni situazione. Il cambio realizzato da Pankl Racing Systems AG ha le stesse specifiche di quello utilizzato sui mezzi del Team Red Bull KTM Factory Racing e anche il telaio compatto in acciaio al cromo-molibdeno deriva direttamente dalle specifiche delle moto ufficiali.

L'ergonomia è studiata per offrire al pilota punti di contatto ideali, in modo da gestire al meglio la condotta di gara, nei tratti più veloci come su quelli più tecnici.

Ogni aspetto della Ktm 450 Rally Replica 2023 è stato messo a dura prova nelle condizioni più estreme, per puntare alle posizioni alte delle classifiche.