Ducati: Open Weekend DesertX in tutte le concessionarie ufficiali

Sabato 18 e domenica 19 giugno Ducati e la sua rete di concessionarie ufficiali in Italia promuovono l'Open Weekend DesertX. Un'opportunità per gli appassionati di vedere da vicino e toccare con mano la moto più attesa di quest'anno: la nuova Ducati con ruota anteriore da 21", sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra, progettata per affrontare anche l'off-road più impegnativo.

Ducati DesertX è una moto nata per vivere il piacere dell'avventura senza porsi alcun limite e sin dal primo sguardo trasmette il desiderio di prendere e partire verso l'orizzonte.

Lo sviluppo dedicato al fuoristrada unito alla competenza stradale della Casa motociclistica di Borgo Panigale danno vita a una moto reattiva e maneggevole, a proprio agio su ogni tipo di percorso e asfalto. Partecipando all'Open Weekend DesertX sarà possibile prenotare un test ride per vivere l'emozione di guidare la moto che sposta i confini di quello che si può fare con una Ducati.

La moto è disponibile in tutte le concessionarie della rete Ducati ed è ordinabile anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2.