Ducati: Streetfighter V2 si arricchisce di una nuova colorazione

Ducati estende la gamma Streetfighter V2 con l'introduzione della nuova colorazione Storm Green che sarà disponibile nelle concessionarie a partire da luglio 2022.

Il verde metallizzato scelto dal Centro Stile Ducati esalta le linee pulite, taglienti ed essenziali dello Streetfighter V2, rafforzando il carattere unico della moto e la sua capacità innata di attirare l'attenzione. La finitura opaca si combina perfettamente al contesto cromatico della parte meccanica, mentre la grana metallizzata crea un gioco di contrasti molto evidente sulle diverse superfici.

Streetfighter V2 è una naked sportiva e si rivolge a quei motociclisti che sono alla ricerca di una moto capace di coniugare il DNA sportivo della Panigale V2 con l'attitudine di guida e lo stile Streetfighter. Un modello intuitivo e facile da gestire, con la potenza giusta per garantire prestazioni adrenaliniche e il massimo del divertimento nella guida, abbinata a un pacchetto elettronico di alto livello che consente di godersi la moto in sicurezza.

Il peso a secco e' di 178 kg e il motore e' il Superquadro da 955 cm3 (Euro 5) con 153 CV a 10.750 giri/minuto e una coppia massima di 101,4 Nm a 9.000 giri/minuto. Il design e' essenziale e riprende gli elementi stilistici principali della Streetfighter V4, a cominciare dal proiettore anteriore che richiama la firma a V tipica delle sportive Ducati ed e' ispirata alla celebre espressione del Joker. Elemento portante di tutta la meccanica e' il motore Superquadro ereditato dalla Panigale V2. L'ergonomia, invece, mette al centro il pilota ed e' focalizzata sull'utilizzo stradale con il giusto mix tra sportivita' e comfort. Il manubrio in alluminio alto e largo sostituisce i semimanubri della Panigale V2.

La sella e' piu' larga e ha una nuova imbottitura che la rende piu' confortevole, mentre le pedane sono state riposizionate per aumentare il comfort. La posizione di guida che deriva da queste modifiche consente al pilota un grande controllo nella guida sportiva, ma al tempo stesso di non affaticarsi nell'utilizzo quotidiano. Lo Streetfighter V2 nella nuova colorazione Storm Green con cerchi neri e tag rossi si aggiunge alla sportiva versione in Rosso Ducati.