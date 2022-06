Vespa Elettrica (RED), con Bono contro le pandemie nel mondo

Una Vespa elettrica e (RED) in supporto alla salute mondiale. Dopo i Modelli 946 e Primavera, ora anche la Vespa Elettrica abbraccia il colore dell'associazione fondata da Bono Vox e Bobby Schriver e scende in campo per raccogliere fondi destinati alla lotta contro le pandemie nel mondo.

Per l'occasione, Vespa Elettrica abbandona la speciale finitura grigia che la contraddistingue dalla sua nascita per indossare un vestito completamente rosso, perché rossa è la scocca in acciaio, così come la sella e anche i cerchi ruota, verniciati in rosso e con bordi diamantati. Completano l'allestimento le finiture cromate, come il profilo che corre lungo tutto il perimetro dello scudo, i fregi del 'cravattino' e la cresta sul parafango anteriore.

Chi acquisterà (Vespa Elettrica) RED avrà un ruolo concreto perché per ogni esemplare venduto, 100 USD verranno devoluti al Global Fund per sostenere programmi salvavita nelle comunità dove le pandemie colpiscono più duramente.

Il modello elettrico dello scooter Piaggio è la versione più moderna dell'icona italiana a due ruote, tra tecnologia e connettività avanzata, silenziosità e anche personalizzazione.

(RED), dal nome del colore dell'emergenza, è stata fondata nel 2006 per trasformare le aziende in una 'cavalleria' per combattere la pandemia di AIDS. Oggi, quella cavalleria sta combattendo anche la minaccia urgente del COVID e il suo impatto devastante sulle comunità più vulnerabili del mondo, rispondendo alla necessità di una azione veramente globale.