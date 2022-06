Ducati, in viaggio con 'DRE Travel Adventures'

Un format di viaggio ma al modo di Ducati, per il programma di 'DRE Travel Adventures'. Il programma è quello che comprende una serie di proposte studiate nel dettaglio per incuriosire, divertire ed emozionare i motociclisti.

Il primo appuntamento in calendario è con la 'DesertX Expedition' dal 7 all'11 settembre. Cinque giorni di avventura in sella alla nuova DesertX sulle strade della Sardegna in compagnia di un team di guide esperte e con le quali scoprire tutti i dettagli del nuovo modello Ducati e affinare la propria tecnica di guida per godersi il tour in sicurezza. Dal 29 settembre al 4 ottobre è invece in programma la 'Multistrada Expedition', il format dedicato alla famiglia di moto da viaggio per eccellenza all'interno della gamma Ducati. L'itinerario prevede la partenza da Torino con arrivo in Francia alle gole del Verdon per un percorso di oltre 1200 km all'interno del quale i partecipanti toccheranno diversi luoghi d'interesse anche dal punto di vista culturale, come la città di Grenoble, l' Abbazia di Sénanque, il Mont Ventoux e il Col du Galibier.

Nell'ambito del programma 'DRE Travel Adventures', Ducati torna a proporre anche il format 'Dream Tour'. Il 'tour da sogno' per il 2022 parte da Borgo Panigale con la visita al Museo Ducati e allo stabilimento produttivo. Dopo l'immersione nell'azienda i partecipanti partiranno per un viaggio della durata di 3 giorni organizzato tra i paesaggi delle colline tosco-emiliane, abbinando al piacere del viaggio in moto quello del buon cibo e della scoperta del territorio. Gli appuntamenti già in calendario con il Dream Tour sono fissati dal 14 al 16 ottobre e dal 18 al 20 ottobre.

Le iscrizioni per partecipare alle tappe 'DRE Travel Adventures' sono già aperte sulla pagina dedicata del sito Ducati.com.