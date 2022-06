World Ducati Week, la passione ducatista in scena a Misano

Sarà un programma fatto di storia e di futuro, tra motori e passione, quello del World Ducati Week 2022. L'evento, in calendario dal 22 al 24 luglio, è stato presentato a Ducati World, l'area dedicata alle rosse di Borgo Panigale nel parco divertimenti di Mirabilandia, a Ravenna.

"È una grande soddisfazione presentare il World Ducati Week 2022 - ha commentato Claudio Domenicali, CEO Ducati - che è un evento unico nel suo genere che evidenzia il legame fortissimo e reciproco che c'è tra Ducati e la Community di appassionati e Club, che per noi sono come una vera famiglia. Il WDW dimostra come Ducati riesca a coniugare il suo lato più digitale e tecnologico con valori importanti come la centralità della relazione umana e il piacere di incontrarsi, elementi tipici del concetto di italianità di cui il nostro marchio è ambasciatore nel mondo".

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli il WDW è tornerà in scena con appuntamenti dedicati a tutte le anime del motociclista e dell'appassionato di due ruote, da chi ama scoprire il mondo viaggiando, fino a chi 'divora' la pista.

Annunciata anche una gara con i piloti di MotoGP, Superbike e Supersport. La gara è in programma il 23 luglio ed è uno degli eventi più attesi del WDW. In pista scenderanno 21 piloti Ducati impegnati nei campionati MotoGP, Superbike e Supersport, per sfidarsi su Panigale V4 e Panigale V2 in una competizione a doppia categoria con due vincitori.

Per gli amanti del binomio due e quattro ruote sarà possibile vedere dal vivo l' Audi RS Q e-tron che ha partecipato alla Dakar di nuovo al fianco della DesertX nella livrea esclusiva ispirata a quella dell'auto. Non mancherà all'appello nemmeno il Diavel 1260 Lamborghini accanto alla Lamborghini Siàn FKP 37 da cui la moto prende ispirazione. Sul fronte delle novità e come da tradizione, Ducati ha deciso di condividere con i partecipanti del World Ducati Week un'anteprima esclusiva. Verrà allestita una closed room, all'interno della quale si potrà scoprire uno dei nuovi modelli per l'anno 2023 che verrà poi svelato ufficialmente al pubblico solo in autunno.

Venerdì 22 luglio non mancherà uno dei momenti più attesi e amati dai ducatisti come la parata del World Ducati Week, ovvero Il momento in pista che vede protagonisti tutti gli appassionati e le loro Ducati, che dal circuito arriveranno a Riccione per lo Scrambler Beach Party. Il Bagno Samsara Beach di Riccione ospiterà infatti una serata di musica e divertimento sulle note del celebre DJ e produttore italiano Benny Benassi. Sabato 23 luglio, la serata inizierà con l'immancabile 'Rustida' servita direttamente sul rettilineo della pista dai manager Ducati. A seguire la serata si sposterà allo Stadio Comunale Santamonica di Misano, adiacente al paddock del circuito, dove saliranno sul palco i piloti per il tradizionale saluto ai ducatisti.

I biglietti per prendere parte all'undicesima edizione del WDW sono già in vendita. Sono disponibili diverse formule di ingresso per chi partecipa in moto o come passeggero, per una giornata o tutti e tre i giorni. Per i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni è stata pensata la tariffa Rookie con un prezzo speciale, valida sia per il biglietto giornaliero che per il pass di 3 giorni.

L'ingresso all'evento è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Paesi extra europei e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.