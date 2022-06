Superbike: le gare di Misano commentate da Giovanni Di Pillo

E' scattato il conto alla rovescia per il lungo weekend della Superbike che vivrà il quarto appuntamento del mondiale 2022 sul tracciato di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli. A darsi battaglia i tre grandi protagonisti della stagione: Alvaro Bautista che comanda la classifica, Jonathan Rea che a Misano ha già vinto otto volte e il campione del mondo Toprak Razgatlioglu.

Fra le novità dell'appuntamento romagnolo, dove è prevista le presenza di oltre 45mila tifosi, ci sarà il ritorno di Giovanni Di Pillo, grande appassionato di moto, a commentare le gare creando un ponte tra le imprese di Bayliss, Edwards, Haga e Corser e quelle di Rea, Bautista e RazgatlÕoğlu. Solo per il round di Misano Adriatico "DiPi" commenterà le due gare di sabato e domenica assieme ad amici ed ex piloti con una diretta Facebook sul canale di Prometeon Tyre Group, unico produttore di pneumatici a livello mondiale focalizzato sui settori industrial, truck e agro, Official Sponsor WorldSBK e sponsor del campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu.

L'evento è creato in collaborazione con Motosprint, Media Partner dell'iniziativa. Ospiti di Giovanni Di Pillo saranno: Troy Bayliss 3 volte campione mondiale Superbike, Alex Gramigni campione mondiale classe 125, gli ex piloti SBK Michel Fabrizio e Lorenzo Lanzi, Davide Tardozzi team manager Ducati MotoGP, in collegamento il dottor Costa e Pierfrancesco Chili.

Questi gli appuntamenti: 11 giugno 2022 - Superbike Gara 1 ore 14.00 (Diretta Facebook); 12 giugno 2022 - Superbike Gara 2 ore 14.00 (Diretta Facebook) sul canale FB di Prometeon https://www.facebook.com/PrometeonTyreGroup Inoltre, dal prossimo venerdì 10 giugno, ogni venerdì, sabato e domenica di corse, Di Pillo farà i suoi pronostici e analizzerà i risultati delle gare del Mondiale Superbike in esclusiva sul canale Facebook di Prometeon Tyre Group.