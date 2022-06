Bmw R18, 'Magnifica' è interpretazione di Radikal Chopper

Si chiama R 18 Magnifica la reinterpretazione della Bmw R 18 firmata Radikal Chopper per Officine Riunite Milanesi. Il palcoscenico per la presentazione della nuova versione customizzata della 'big boxer' è stato il salone Top Marques di Monaco. Nei giorni scorsi, durante la première del salone monegasco, è stata infatti svelata la Magnifica, reinterpretazione estrema della maxi cruiser tedesca.

Lo sviluppo di questo progetto voluto da Officine Riunite Milanesi è stato affidato al genio e all'arte di Andrea Radaelli di Radikal Chopper.



Fatta a mano, utilizzando materiali come ottone, alluminio e legno, la R 18 Magnifica è nata con l'idea Raffaello Polchi, proprietario di Officine Riunite Milanesi e appassionato di moto da sempre, ma il progetto e la mano sono di Andrea Radaelli di Radikal Chopper, nome molto noto nel settore e già vincitore del MBE Award 2020 con la sua Ad Maiora, special costruita partendo da una Bmw R 1100 S.

L'ispirazione del progetto della Bmw R 18 Magnifica strizza l'occhio alla moto d'epoca degli anni '20, '30 e '40 ed in particolare alla Bmw R 37. L'uso di un materiale particolare come il legno è un forte richiamo alle motociclette del passato, che lo utilizzavano per alcuni particolari come le manopole.

L'utilizzo di questo materiale risponde anche alla volontà di mettere qualcosa di 'vivo' sulla moto. I Niente CAD o render come base di partenza, però, ma al massimo uno schizzo della moto. Il resto si deve tutto alla fantasia creativa di Andrea Radaelli. La R 18 è stata inizialmente spogliata di tutti gli elementi necessari alla produzione di serie e quindi ripensata rispettando le proporzioni tra anteriore e posteriore della moto. Nulla di ciò che è stato montato sulla R 18 Magnifica è qualcosa di comprato, perché tutto (o quasi) è stato pensato e costruito a mano. Fanno eccezione i cerchi, ricavati dal pieno e lavorati con macchine a controllo numerico, ma sempre su disegno di Radikal Chopper. Il peso della BMW R 18 Magnifica si aggira intorno ai 250-260 kg, contro i 345 kg del modello originale.