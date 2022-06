Moto: a Pesaro casco gigante alto 4 mt per Valentino Rossi

Pesaro omaggia Valentino Rossi realizzando un'opera unica: "il casco più grande del mondo, dedicato al campione di motociclismo più forte di sempre". Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, durante la presentazione dei nuovi allestimenti di piazza d'Annunzio: un circuito di mini-moto, all'interno del quale verrà posizionata l'istallazione alta oltre 4 metri, che verrà inaugurata insieme al 9 volte campione del mondo lunedì 25 luglio. "Doveroso per la Terra di Piloti e Motori - commenta Ricci - omaggiare una leggenda come Valentino. Posizionare nel lungomare un'opera dedicata a lui è sicuramente un forte richiamo turistico, che abbellisce il lato sud di viale Trieste".

Quello presentato questa mattina è un arredo temporaneo che, in attesa della realizzazione della piazza prevista per il prossimo anno, verrà arricchito da un food truck "in settimana uscirà l'avviso per la concessione di una stagione, chi vincerà avrà anche il compito di aiutarci a tenere pulita quest'area". Il progetto "Un casco da leggenda" è stato ideato e pensato dal coordinatore eventi del Comune di Pesaro Massimiliano Santini e realizzato da Riccardo Sivelli di Extralab. Il progetto ha avuto il sostegno dell'azienda pesarese Tomasucci