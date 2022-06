Moto E: presentata l'elettrica Experia, 420km di autonomia

Energica ha presentato 'Experia' la moto elettrica crossover da 102 Cv e 420 km di autonomia, che si ricarica in 40 minuti. Il marchio motociclistico modenese, fino a oggi si era concentrato solo su moto sportive e per questo è fornitore unico del campionato mondiale di MotoE che va in scena in alcune tappe della MotoGp.

Per presentare questo nuovo prodotto, ha scelto l'autodromo del Mugello, dove si sono disputate due gare della MotoE, vinte rispettivamente dallo svizzero Dominique Aegerter e dal romagnolo Matteo Ferrari. Ad accompagnare l'evento, ci ha pensato il dj di fama internazionale Bob Sinclar che, con un dj set dal vivo, ha fatto da colonna sonora a una parata di moto Energica sul circuito toscano. ''Oggi alziamo ulteriormente l'asticella nel settore delle moto elettriche - ha commentato entusiasta Livia Cevolini, Ceo di Energica Motor Company - scrivendo ancora una volta pagine di storia''.