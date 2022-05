Moto: Gp Italia, il Mugello apre giovedì, festa di sport e musica

In occasione del Gran premio d'Italia di motociclismo, l'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) aprirà al pubblico giovedì 26 maggio alle ore 15,00 per permettere a tutti i possessori di abbonamento dei tre giorni di gara dal venerdì alla domenica di cominciare a respirare l'atmosfera del circuito già dal giorno precedente.

Infatti, dopo due anni di Covid-19, finalmente anche lo spettacolo del Motomondiale torna con la presenza piena del pubblico e ci saranno le regole che fino all'edizione 2019 avevano differenziato il Mugello da tutti gli altri autodromi.

Sarà possibile, quindi, accedere coi camper e le tende e pernottare all'interno del circuito per tutto il fine settimana.

Per questo le biglietterie poste a ogni ingresso rimarranno aperte H 24, sempre, a tutte le ore, a partire dal giovedì e fino alla domenica.

Nei tre giorni del Gp, il pubblico non avrà tempo per annoiarsi. Infatti, terminata l'attività in pista, al grido di 'Al Mugello non si dorme', andrà in scena all'interno dell'impianto sul piazzale sopra la curva Casanova-Savelli, il 'Mugello music festival', tre giorni di musica che verrà suonata per tutta la notte fino alle prime luci del mattino. Saranno presenti anche vari stand gastronomici, pizzeria, birreria, caffetteria e un'area relax con lettini e ombrelloni.

Treni speciali e bus navetta per il Mugello

Saranno otto i treni speciali organizzati da Trenitalia sulla linea Faentina in collaborazione con la Regione Toscana e verrà aumentata la capienza su quelli ordinari per permettere a tutti gli appassionati di raggiungere facilmente, domenica 29 maggio, l'autodromo del Mugello per assistere al Gran premio d'Italia di motociclismo. Il potenziamento dei convogli interesserà la linea ferroviaria Firenze - Faenza, la stazione più vicina alla pista sarà quella di Borgo San Lorenzo dalla quale, per raggiungere il circuito di Scarperia, partiranno i bus navetta gratuiti messi a disposizione da Trenitalia, riservati esclusivamente ai possessori di biglietto ferroviario.