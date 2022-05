Moto Guzzi, si scaldano motori per Giornate Mondiali Guzzi

Cominciano a scaldarsi i motori, rigorosamente bicilindrici, per le Giornate Mondiali Guzzi. Le GMG, dopo la pausa forzata dovuta alle restrizioni per contrastare la pandemia e che nel 2021 hanno impedito di festeggiare il secolo di Moto Guzzi, ecco che a Mandello del Lario la grande festa è pronta per riaccendere i riflettori sullo storica fabbrica dell'Aquila. L'appuntamento per i gli appassionati del marchio lariano è dall'8 all'11 settembre, quando Mandello diventerà il centro mondiale della passione per lo storico marchio motociclistico. Per una ricorrenza così importante l'appuntamento sarà doppio. Se dopo undici anni dall'ultima edizione tornano infatti le GMG, allo stesso tempo si svolgerà anche il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, con una serie di eventi organizzati su tutto il weekend, per festeggiare degnamente i cento anni di una storia fatta di motociclette e la storica fabbrica di Via Parodi 57 a Mandello.

Le GMG, Giornate Mondiali Guzzi e il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi del Centenario, saranno come sempre il richiamo per i guzzisti di ogni epoca e con ogni tipo di modello, che per un fine settimana torneranno verso quella riva del lago di Como che ha visto nascere ogni modello e dove si concentreranno i festeggiamenti.