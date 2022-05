Al via il Test-Ride Tour 2022 europeo di MV Agusta

Questo mese, in alcuni paesi europei, MV Agusta offrirà l'opportunità di provare, a possibili clienti, uno degli ultimi modelli del Brand. In Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Svezia e Regno Unito gli appassionati delle moto di Schiranna potranno prenotare un giro di prova presso uno dei concessionari partecipanti e, in alcuni casi, scegliere anche il modello che hanno sempre sognato di guidare.

Oltre a sentire il meraviglioso sound del motore e a provare l'ebbrezza di stare in sella, ogni partecipante all'experience si potrà confrontare con il personale di vendita che risponderà a ogni domanda relativa alla gamma: Brutale, Dragster, Turismoveloce, F3 e Superveloce. Naturalmente, per i più convinti, sarà possibile concludere immediatamente l'acquisto della prenotazione.

Al termine della prova, l'Azienda, chiederà ad ogni partecipante un feedback sull'esperienza.

Contestualmente alle prove su strada per i clienti, in Italia, è stata prolungata la primavera di MV Agusta legata ad iniziative commerciali relativo all'acquisto, con formule vantaggiose, per alcuni modelli. Alle due formule finanziare (Just Ride ed Easy Ride) e alla promozione sull'acquisto (Upgrade Your Ride) di un modello Brutale 1000 RR o RS, la casa di Schiranna lancia un'ulteriore iniziativa legata alla Superveloce. All'acquisto del modello standard di Superveloce (escluse quindi la S e Limited Edition), il cliente riceve un bonus di 1.500 euro per acquistare accessori e abbigliamento del catalogo ufficiale MV Agusta.