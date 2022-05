Ducati, #WeRideAsOne celebra le 'rosse' di Borgo Panigale

L'appuntamento per i ducatisti è fissato il 7 maggio, per l'evento #WeRideAsOne. Per l'occasione, nelle concessionarie della casa di Borgo Panigale, prenderà vita il nuovo format pensato dall'azienda per permettere alle comunità di appassionati di ogni città di incontrarsi, conoscersi e celebrare insieme la passione per Ducati in ogni sua sfumatura.

Le Concessionarie Ducati presenti nei cinque continenti hanno personalizzato l'evento in ogni dettaglio, creando un programma unico per ogni città. Anche grazie all'aiuto dei 322 Ducati Official Club, tantissime iniziative e attività daranno vita a un'esperienza all'insegna delle 'rosse' di Borgo Panigale. Il momento centrale della giornata sarà la parata che vedrà le Ducati sfilare e colorare di rosso le strade più evocative delle principali città di tutto il mondo.

La giornata sarà anche l'occasione per scaldare insieme i motori in vista del World Ducati Week, in programma dal 22 al 24 luglio al Misano World Circuit.

Per prendere parte a #WeRideAsOne è sufficiente contattare la concessionaria Ducati più vicina, che dispone di tutte le informazioni e dei dettagli sull'evento. (ANSA).