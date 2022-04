Bmw Motorrad, in sella all'Elica con il 'roadshow'

Il roadshow nazionale di Bmw Motorrad è stato inaugurato nei giorni scorsi con prima tappa in provincia di Bergamo. Il tour del Bmw Motorrad Riding Together, organizzato su scala nazionale, è stato pensato per offrire la possibilità di provare in diversi contesti stradali e paesaggistici la varietà della gamma moto attuale della casa dell'Elica.

In occasione di tutte le tappe saranno a disposizione le due ruote dei mondi Adventure, Roadster, Heritage e Sport, declinati al modo di Bmw Motorrad, pronte per un test ride strutturato. Le porte degli showroom Bmw Motorrad apriranno esclusivamente per i partecipanti presenti, che potranno affidarsi alle spiegazioni del personale qualificato, per approfondire temi sulla gamma moto, gli accessori, la collezione di abbigliamento tecnico e i servizi offerti dalla casa motociclistica tedesca.

Per evitare assembramenti è obbligatoria l'iscrizione ai Test Ride attraverso la pagina web del roadshow, dove sarà anche possibile scegliere il modello di moto desiderato e l'orario della giornata in cui si vuole eseguire il test ride.