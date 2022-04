World Ducati Week, a Misano in scena la passione 'rossa'

Per l'edizione 2022 del World Ducati Week, passione e divertimento si danno appuntamento a Misano. L'undicesima edizione del raduno internazionale si terrà dal 22 al 24 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli e tornerà ad abbracciare la grande famiglia di Ducatisti e tutti gli appassionati motociclisti, da chi ama scoprire il mondo viaggiando in moto tra borghi e strade tortuose, a chi sceglie la pista, fino ai motociclisti che si avventurano nei sentieri off-road più emozionanti.

Tanti sono gli eventi e le attività in preparazione. Tra le attrazioni più coinvolgenti è confermata la Race of Champions, ovvero la gara che vede i campioni Ducati sfidarsi in pista. I biglietti dell'evento sono acquistabili sul sito Ducati e sono disponibili nella formula Pass Biker (partecipante con moto) e Pass Visitor (passeggero o partecipante a piedi) con validità per una o per tutte e tre le giornate dell'evento.

Entrambi i Pass danno accesso a tutte le aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte gratuitamente a tante attività, dai contest ai talk con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, alle sessioni di autografi con i piloti. Il Pass 3 Days offre in aggiunta alcune occasioni come il giro in pista con la propria moto, i test ride dei modelli Ducati e la scuola guida della Ducati Riding Academy.

Inoltre, per tutti i possessori del biglietto WDW sarà possibile visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a un costo agevolato.