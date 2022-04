Scrambler Ducati, tutto pronto per le Experience 2022

Una nuova stagione di Scrambler Experience è pronta a prendere il via con l'inserimento in calendario delle nuove date. Tra i mesi di giugno e luglio sono infatti in programma tre appuntamenti pensati per offrire ai partecipanti una full immersion nel mondo Scrambler tra guida on e off-road, percorsi gastronomici e attività all'aria aperta. Le iscrizioni per partecipare alle Scrambler Experience 2022 sono già aperte sulla pagina dedicata del sito Scrambler Ducati.

Per le attività inserite nel programma, i partecipanti avranno a disposizione tutti i modelli che compongono la gamma Scrambler 2022, a partire dalle novità 1100 Tribute Pro e Urban Motard, che si aggiungono a Desert Sled, Icon e alle moto della famiglia Scrambler 1100 con i modelli Dark PRO e Sport PRO. I partecipanti potranno inoltre scegliere di salire in sella alla nuovissima DesertX, la Ducati nata per affrontare l'off-road più impegnativo con ruota anteriore da 21", posteriore da 18", sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra.

Il primo appuntamento in calendario è fissato per l'11 giugno con la Scrambler Experience Romagna, che propone due tour della durata di un giorno sull'Appennino Tosco-Romagnolo. Il primo, stradale, è organizzato sulle strade dell'entroterra romagnolo e offre ai partecipanti la possibilità di testare l'intera gamma Scrambler 2022, tra mare e colline. L'alternativa prevede un tour principalmente su strade bianche in sella a Scrambler Desert Sled o a DesertX, la grande novità della gamma Ducati 2022. Gli iscritti a questa Experience potranno scegliere anche di partecipare all'attività con il proprio Scrambler Ducati.

Nei weekend del 2-3 luglio e del 9-10 luglio sono in programma invece due appuntamenti con la Scrambler Experience Toscana, che propone un giro di oltre 350 km su un percorso rinnovato rispetto alle passate edizioni del format. I partecipanti potranno scegliere se salire in sella a Desert Sled oppure alla DesertX.