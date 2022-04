Suzuki, tutti in sella con il Discovery Tour

Tutti in sella alla scoperta della Toscana con il Suzuki Discovery Tour. L'iniziativa è quella che consente ai motociclisti di trascorrere un'intera giornata guidando i modelli che compongono la gamma GSX-S della casa giapponese e di andare alla scoperta di alcune tra le più belle strade delle Toscana, oltre che delle sue specialità gastronomiche. Pensato per chiunque sia curioso di provare le più recenti novità della gamma delle mille a quattro cilindri di Hamamatsu, il tour permetterà di scoprire le GSX-S950, GSX-S1000 oppure le GSX-S1000GT.

La manifestazione dà la possibilità di provare le stradali di Suzuki con un test lungo e approfondito e valutare le qualità della gamma GSX-S in condizioni d'impiego reali. Il Discovery Tour si svolgerà interamente in Toscana, con cinque itinerari da circa 250 km organizzati su un weekend. In ogni fine settimana saranno organizzati due Tour, uno il sabato e uno la domenica.

Al momento sono stati organizzati i primi tour in queste date: 16 e 17 aprile, A spasso per il Chianti; 23 e 24 aprile, Passi mugellani; 18 e 19 giugno, Tuffo lungo le coste della Toscana; 9 e 10 luglio, Strade di marmo; 24 e 25 settembre, Santuari nelle foreste casentinesi. .