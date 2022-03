Zero Motorcycles, appuntamento a E-Tech Europe

La componente tecnologica porta Zero Motorcycles fino ai padiglioni dell' E-Tech Europe. La casa motociclistica californiana ad 'emissioni zero' sarà infatti tra i protagonisti del primo evento fieristico internazionale dedicato alle innovazioni elettriche ed elettroniche, European Electrical and Electronic Technologies Exhibition & Conference, in programma per i prossimi 12 e 13 aprile a Bologna.

Durante la fiera dedicata a tutta la filiera produttiva collegata all'elettrificazione e all'elettronica per la produzione dei veicoli elettrici, in un'area espositiva di oltre 12.000 metri quadri, le aziende ospiti metteranno in mostra il meglio delle tecnologie e della produzione in campo di e-mobility. A Bologna, Zero Motorcycles esporrà alcuni modelli protagonisti della gamma 2022 al padiglione 19, stand F03, dove si potranno conoscere tutte le principali novità del brand californiano.

Nell'area test ride esterna sarà invece possibile provare dal vivo alcune delle moto firmate Zero, come le SR/S e SR/F, che nella versione 2022 aprono la strada ad una nuova serie di modelli tecnologicamente avanzati, dotati di batteria espandibile e configurabili. Tra le protagoniste dell'area test, ci sarà anche la FXE, super motard avveniristica che punta ad unire comfort di guida, design e tecnologia elettrica, con tanto di un nuovo display TFT da 5" a colori. Il nuovo cruscotto caratterizza anche le Zero FX e S 2022, anch'esse disponibili per una prova in fiera.