MV Agusta, un documentario per i 75 anni

Si intitola 'You see a bike - Sulle ali della leggenda', il documentario girato per celebrare il 75/o anniversario di MV Agusta. Realizzato tra il 2020 e il 2021, il lungometraggio è disponibile sulle principali piattaforme streaming, con 50 minuti di racconti da parte dei protagonisti della leggenda MV Agusta ma anche le storie di personaggi che in qualche modo hanno incrociato la strada delle moto di Schiranna, tra adrenalina, riflessione, poesia e pura estetica.

Attraverso un susseguirsi di interventi, immagini e scenari, il concetto che regge l'architettura del film è rivelato dalle battute d'apertura: "Una moto non è mai soltanto una moto.

Mentre pensi di osservarne semplicemente la superficie, stai già guardando oltre. Quando vedi una moto, sono molteplici i significati che prendono vita davanti ai tuoi occhi". Diretto da Andrea Manenti, 'You see a bike' è un racconto del passato, del presente e del futuro di uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo.

Girato tra Nord Italia, Australia e California, il documentario vanta un cast con il fondatore e chief designer di Pagani Automobili, Horacio Pagani, il designer e produttore di moto, Roland Sands, l'imprenditore di moda Ottavio Missoni, lo stuntman Thibaut Nogues e la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini.

"Questo film - ha commentato Filippo Bassoli, direttore marketing di MV Agusta Motor spa - non è la solita rievocazione storica di un passato glorioso, ma è anche e soprattutto una celebrazione del presente e del futuro della nostra azienda, più che mai viva e propositiva. Lo dimostriamo ogni giorno con il continuo arricchimento della gamma, con moto mozzafiato sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello estetico, con l'espansione verso nuovi mercati e la ricerca continua di nuove sfide".