Metzeler Karoo 4, tassellato per la strada e per l'off-road

Si chiama Karoo 4 il nuovo modello di pneumatico tassellato da moto firmato Metzeler. Successore del Karoo 3, il nuovo arrivato rappresenta l'ultima generazione della famiglia di prodotti del brand ed è uno pneumatico tassellato destinato all'equipaggiamento di moto adventure e maxi enduro, sviluppato per un utilizzo on/off. Karoo 4 calza anche le moderne enduro di grossa e media cilindrata che vengono utilizzate tanto su asfalto quanto in off road.

Karoo 4 è stato pensato per possessori di moto adventure e motociclisti che utilizzano la propria moto sia per viaggi su strada che in fuoristrada, ovvero che necessitano di affidabilità e prestazioni in diverse condizioni climatiche, oltre alla stabilità anche a pieno carico e chilometraggio.

Altro cliente ideale è il possessore di moto scrambler, che richiedono un aggressivo look tassellato senza rinunciare alla performance su strada, tra facilità di sterzo e performance su bagnato.

Karoo 4 presenta un particolare disegno battistrada brevettato, che innalza i livelli prestazionali del pneumatico sia su strada che su diversi tipi di terreni sterrati. Per quanto riguardo il comparto stradale, gli ingegneri hanno lavorato per migliorare la neutralità di guida e il comportamento su bagnato, sviluppando un schema tassellato che permette di affrontare in sicurezza determinati angoli di piega in condizioni di bagnato. In ambito fuoristradistico, Karoo 4 aumenta il livello prestazionale off road specialmente su fondi molto morbidi, tra cui sabbia, fango e argilla.