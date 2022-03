BMW Motorrad, con Fuel For Life si parte all'avventura

Un nuovo portale firmato BMW Motorrad per mettersi in sella verso itinerari per tutti i gusti. Percorrere in moto strade verso la scoperta di nuovi paesi, avventurarsi in angoli remoti del pianeta o mettersi alla prova in pista, sono alcune delle esperienze proposte dal nuovo portale online 'Fuel For Life' della casa dell'Elica e che inizialmente presenterà le due categorie 'Travel' e 'Training'.

A seconda del budget individuale e di quanto tempo si ha a disposizione, la piattaforma permetterà di selezionare l'offerta giusta da una vasta gamma di itinerari e destinazioni. Subito dopo aver concluso la ricerca, il cliente viene infatti indirizzato al partner BMW Motorrad appropriato per procedere con la prenotazione.

Per la stagione motociclistica 2022, le proposte dedicate al 'viaggio' si punta su Costa Rica, Portogallo e Stati Uniti, dove gli iscritti potranno dedicarsi ad 8 giorni da spendere in sella alle motociclette della gamma BMW R 18. Guide turistiche professionali accompagneranno i clienti, che avranno a loro disposizione un alloggio in hotel, pasti selezionati e un veicolo di supporto.

Sul fronte viaggi, la formula 'The Great Getaway' prevede gruppi ristretti e le lunghe tappe giornaliere da 150 a 200 chilometri potranno essere completate rapidamente ma in modo rilassato, in modo da lasciare ai partecipanti la possibilità di godere del tempo libero in serata. Anche l'offerta 'Urban Day' offre un'intensa esperienza di condivisione, durante la quale i partecipanti si immergono completamente nelle città più famose del mondo: San José in Costa Rica, Lisbona in Portogallo e Portland in Oregon, USA.

'Follow The Trails' è invece la formula di avventura off-road che porta i clienti in luoghi remoti e sconosciuti dell'International GS Trophy. Fuori dai sentieri battuti, i partecipanti seguono le orme dei team del GS Trophy ed esplorano paesaggi incontaminati su modelli BMW GS in Mongolia, Albania e Tailandia.

Per gli appassionati di pista, la formula giusta è poi quella della 'Racing School Europe', che offre esperienze adrenaliniche su moto supersportive come la BMW S 1000 RR e M 1000 RR. Sui circuiti MotoGP e WorldSBK di fama mondiale come il Mugello in Italia, il 'Circuit Ricardo Tormo' a Valencia, Spagna, o 'Motorland Aragon', anch'esso in Spagna, si potranno migliorare le proprie abilità di guida con l'aiuto di istruttori professionisti.