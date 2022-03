Moto Guzzi, tornano i viaggi targati 'Experience'

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Sono aperte le iscrizioni alla nuova stagione della Moto Guzzi Experience. Per il 2022, le attività in sella promosse dalla casa di Mandello del Lario dal 2017, propongono un calendario di appuntamenti ancora più ricco, tra numerosi itinerari di viaggio sulla gamma delle bicilindriche di Mandello, percorrendo strade e luoghi pensati per i motociclisti amanti dell'esperienza on the road, della natura, della scoperta del territorio e dell'amicizia che si crea tra compagni di viaggio.

Il primo appuntamento è in programma dal 16 al 25 aprile su due isole amatissime dai motociclisti, ovvero Corsica e Sardegna. Dal 7 al 15 maggio si andrà invece alla scoperta di Creta. Le strade bianche della Toscana saranno protagoniste nel weekend dal 27 al 30 maggio, tappa nella quale il parco moto sarà interamente composto da Moto Guzzi V85 TT. Sono poi previsti anche viaggi nei Balcani (dal 18 al 25 giugno) e due esperienze in Nord Africa: in Tunisia, dal 15 al 24 ottobre, e in Marocco, dal 24 dicembre all'8 gennaio 2023.

Nel programma di quest'anno si inserisce anche il raid a Capo Nord, reso celebre nel 1928 da Giuseppe Guzzi, fratello del fondatore Carlo, in sella alla Moto Guzzi GT 500 Norge. È così che nasce la tappa più esclusiva della Moto Guzzi Experience 2022, il 'Viaggio del Centenario', originariamente previsto nel 2021, poi posticipato a causa della pandemia da Covid-19, per raggiungere le famose coordinate 71° 10' 21", Nordkapp, in sella a una Moto Guzzi. 27 giorni 'on the road', dal 16 agosto all'11 settembre, per viaggiare attraverso i paesaggi del Nord Europa e condividere il percorso con altri appassionati Guzzisti.

Informazioni e iscrizioni sulla pagina web della casa di Mandello del Lario. (ANSA).