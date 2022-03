Moto: aperta prevendita biglietti per Gp Italia al Mugello

Scatta oggi alle 15 la prevendita dei biglietti del Gran premio d'Italia di motociclismo che si correrà all'autodromo del Mugello a Scarperia dal 27 al 29 maggio 2022.

Dopo due anni, a causa della pandemia, sarà ora possibile assistere in presenza alla gara.

In un primo momento saranno messi in vendita (circuito Ticketone) solo i tagliandi relativi alle tribune, ma, in attesa di una riapertura degli eventi al 100%, la volontà degli organizzatori è quella di permettere a tutti gli appassionati di tornare ad affollare anche le colline che circondano l'autodromo del Mugello, permettendo l'accesso, come da tradizione, anche ai camper e la possibilità di pernottare all'interno del circuito.