Shark Helmets, sicurezza dal jet all'integrale

Novità in casa Shark Helmets, all'insegna della sicurezza sul fronte dei caschi. Spartan RS è l'ultimo nato della famiglia degli Spartan ed è anche la principale novità Shark del 2022. Questo nuovo integrale è il primo casco omologato ECE 22-06 della casa francese e grazie alle sue doti costruttive e alla filosofia Shark volta al massimo assorbimento dell'energia generata da un urto, ha superato le sfidanti richieste della nuova normativa di omologazione senza dimenticare il lato estetico, che in questo caso si inserisce nel più puro stile roadster.

Con Spartan RS, Shark raggiunge i massimi livelli di sicurezza attraverso la combinazione fra la calotta esterna multi-assiale e l'EPS multi-densità interno, che assicura il più alto livello di protezione e supera gli standard imposti anche dalla nuova normativa ECE 22-06. La visiera VZ 300, già adottata dallo Spartan GT, è in grado di offrire una ottimale qualità ottica ed è stata ideata per essere in classe 1 a spessore variabile, in modo da evitare qualunque distorsione visiva a qualunque angolazione.

Il casco Race R Pro GP FIM Racing è invece il fiore all'occhiello della gamma Racing Shark, con più di 250 podi al suo attivo nel campionato del mondo di velocità. Con calotta in struttura rinforzata COVA RS (Carbon On View & Aramid Racing Structure) è pensato per soddisfare i requisiti della norma FIM Racing #1 in tutte le taglie (dalla XS alla XL). Questa nuova struttura 100% Carbon Aramid offre una migliore resistenza all'abrasione e alla compressione, oltre a migliori performance anti-delaminazione.

Citycruiser è poi il casco di design, al servizio della sicurezza. Il casco jet è stato pensato per salvaguardare il pilota oltre lo standard dei jet attualmente sul mercato, in particolar modo all'altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Proposto per il 2022 in nuove grafiche, questo nuovo casco jet si fa notare per lo stile innovativo e il look essenziale. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l'estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell'aria attraverso il casco.