BMW Motorrad, ripartono i corsi della GS Academy

Nata nel 2002 per accompagnare tutti gli appassionati nella guida in fuoristrada, la GS Academy di BMW Motorrad torna in scena con una nuova stagione. Tante le novità, visto che quest'anno la GS Academy si trasforma completamente, a cominciare dall'offerta che non prevede più il solo corso di guida, ma vere e proprie esperienze in sella alle GS, completamente adattabili in base ai livelli e alle aspettative dei singoli partecipanti.

L'approccio interamente personalizzato è pensato per accompagnare chiunque alla scoperta della guida in'offroad, da chi vorrebbe affrontare con sicurezza un breve tratto di strada bianca a chi ha già esperienze di fuoristrada e vuole affinare la propria tecnica divertendosi. Sul fronte dei corsi, quest'anno la GS Academy si è poi spinta anche oltre, offrendo lezioni su circuito chiuso a chi, pur avendone i prerequisiti, non ha mai guidato una motocicletta e non ha la patente, ma vuole prendere confidenza con il mondo delle due ruote in totale sicurezza e con il corretto approccio tecnico.

La base della GS Academy è la GS Farm, una tenuta facilmente raggiungibile e ai piedi delle colline piacentine, nei pressi di Tavernago, interamente dedicata al mondo GS e agli amanti della moto. La GS Farm è situata in uno scenario ideale in termini di percorsi off-road e paesaggi. Oltre ai corsi di fuoristrada, la GS Academy da quest'anno offre esperienze disponibili su gran parte del territorio italiano, grazie alla collaborazione dei Concessionari ufficiali della rete BMW Motorrad e a viaggi organizzati. Tutte le informazioni sono disponibili su sito di BMW Motorrad.