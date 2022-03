Pirelli Diablo Rosso IV, per Motorrad vince tra supersportivi

Per i tedeschi della rivista Motorrad, Pirelli Diablo Rosso IV è il miglior pneumatico supersportivo per moto. Il prodotto firmato Pirelli è stato infatti ritenuto il miglior pneumatico in commercio dedicato alle moto supersportive dalla rivista tedesca, che è stata promotrice di un test comparativo tra i migliori sei pneumatici supersportivi disponibili sul mercato. I test di Motorrad sono considerati un punto di riferimento nel settore dei pneumatici e delle moto, perché vengono effettuati non solo su circuiti di prova in condizioni di asciutto, ma anche su strade con diverse condizioni di asfalto, raggiungendo oltre 2.000 chilometri di usura.

La redazione della rivista tedesca ha confrontato i pneumatici di sei diversi marchi disponibili sul mercato nelle misure 120/70 ZR 17 anteriore e 190/55 ZR 17 posteriore. Le performance dei pneumatici sono state valutate nelle categorie Country Road, Race Track, Wet e 'Wear. Pirelli Diablo Rosso IV ha ottenuto un punteggio di 361 su 400 possibili punti, con una vittoria nel test e la valutazione complessiva di 'Molto buono'. Sul fronte 'pista', lo pneumatico ha ottenuto il miglior tempo sul giro e la definizione di 'Miglior acquisto' in questa categoria. Superati i 2.000 chilometri di test, Diablo Rosso IV ha fatto registrare un livello di usura minima e di conseguenza ottenuto la classificazione di 'Miglior acquisto' anche nella categoria chilometraggio.