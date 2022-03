Elettrico e in bambù, è italiano lo scooter ecosostenibile

Realizzato in bambù, dotato di propulsione elettrica e all'occorrenza pieghevole, lo scooter To-Move per ora è un concept ma con buone speranze di entrare in produzione. Quest'originale due ruote ecosostenibile è frutto di un progetto italiano, firmato dal designer Andrea Strippoli e potrebbe essere proposto con vari tagli di batteria, in grado di assicurare differenti autonomie per pieno di elettroni e performance modulabili. Sufficientemente leggero per essere portato a mano come un trolley questa due ruote è una proposta estremamente originale pensata per gli spostamenti dell'ultimo miglio. Sul progetto e sull'omonima start-up Andrea Strippoli sottolinea: "To-Move darà vita ad idee e sogni, darà concretezza a concetti di mobilità diversi. Saremo veloci, agili e soprattutto sempre innovativi. Saremo guidati dalla curiosità di esprimere in prodotti ciò che la natura ci mostra".