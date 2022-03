Honda Dax, la piccola peste torna in scena

Piccola, simpatica e robusta come le sorelle maggiori, Honda Dax è pronto a tornare in scena. Dopo 41 anni di assenza, il nuovo Dax è pronto a lanciarsi alla conquista delle strade europee per andare ad affiancarsi a Monkey e MSX125 Grom, nella gamma delle mini-bike di casa Honda.



Tra le caratteristiche principali, il telaio in acciaio stampato, la forcella a steli rovesciati da 31 mm, cerchi da 12 pollici e un motore a 2 valvole monoalbero, raffreddato ad aria, con cambio a quattro rapporti e frizione centrifuga. Il resto, nel nuovo Dax, lo fanno le luci full-LED, il display LCD compatto retroilluminato e il maniglione per il passeggero.

Sul fronte delle mini-bike Honda, se Monkey tocca il cuore dei nostalgici degli anni '70 e la MSX125 Grom risponde alle esigenze di uscire dagli schemi della 'Generazione Y', l'arrivo nel 2023 del nuovo ST125 Dax, ispirato all'originale del 1969, rappresenta un nuovo tassello da aggiungere alla gamma. Una versione più recente aveva già fatto la sua comparsa tra il 1995 e il 2003 sul mercato giapponese ma il successo delle altre mini-bike Honda sul mercato europeo ne ha accelerato il ritorno anche dalle nostra parti.

Al fascino dello stile 'retrò' per i nostalgici, fanno però da contraltare le novità e le particolarità dello stile, a partire dalla forma iconica del telaio a T, che ne ha ispirato anche il nome. La monoscocca, che si estende dal sedile fino al manubrio e poggia su cerchi da 12 pollici, ricorda infatti la forma del simpatico bassotto tedesco, altrimenti detto Dachshund.

Il nuovo Dax ha un serbatoio inserito direttamente nel telaio monoscocca, mentre la forcella a steli rovesciati da 31 mm, i doppi ammortizzatori posteriori e i cerchi da 12 pollici con pneumatici massicci garantiscono maneggevolezza e un'ottima risposta delle sospensioni. L'azione frenante è affidata a freni a disco con ABS all'anteriore. Robusto ed efficiente il motore, un 4 tempi da 124 cc, monoalbero a 2 valvole. Il cambio a quattro rapporti è gestito da una frizione centrifuga che rende superflua la leva al manubrio e unisce la semplicità della trasmissione automatica al divertimento del cambio con leva a pedale.

Il nuovo ST125 Dax 2023 sarà disponibile in Italia nella sola varianti di colore Pearl Nebula Red.