Yamaha, la svolta elettrica si chiama ancora Neo's

Punta ad una mobilità urbana semplice, silenziosa e accessibile a tutti, il nuovo scooter elettrico Neo's di Yamaha. Discendente diretto dello scooter in versione con motore termico, il Neo's di nuova generazione sarà il primo scooter a propulsione elettrica Yamaha equivalente ai modelli da 50 cc, prodotti per il mercato europeo. Il nuovo modello a propulsione elettrica è dotato di un nuovo telaio, con uno stile a sviluppo verticale, per un carattere ancora più distintivo. La scocca è caratterizzata da forme arrotondate che comunicano la facilità di guida di questo scooter a zero emissioni e silenzioso.

Circondati da anelli bianchi che ne declinano il design, i nuovi fari a Led si ispirano al muso dell'originale Neo's. Oltre al design, il Neo's ha alcuni accorgimenti pratici che ne mettono in risalto il ruolo di mezzo di trasporto 'facile' per l'uso quotidiano in città, come le modanature in gomma che contribuiscono a proteggere da piccoli urti e graffi. Neo's è disponibile in due colori, ovvero Milky White e Midnight Black.

In entrambi i casi, il colore Aqua, destinato a diventare la firma di Yamaha nel mondo elettrico, è utilizzato come accento sul coperchio della batteria e come tono dei loghi Neo's.

Il nuovo Neo's è azionato dalla Yamaha Integrated Power Unit (Yipu) di ultima generazione, sviluppata sulla base delle conoscenze acquisite dall'azienda durante lo sviluppo dei primi scooter elettrici, tra cui i modelli Passol e Ec-03 prodotti negli ultimi trent'anni. Al centro della ruota posteriore c'è un motore elettrico brushless che eroga elevati livelli di coppia.

Una caratteristica chiave di questa Yipu di ultima generazione è il design ad alta efficienza che riduce significativamente le perdite di potenza della trasmissione tipicamente associate ai tradizionali sistemi con ingranaggi e cinghia.

Con il suo peso di 8 kg, la batteria agli ioni di litio da 50,4 V/19,2 Ah, è posizionata sotto la sella, al centro del telaio. L'autonomia è di circa 37 km con la batteria completamente carica. di serie, Neo's è dotato del connettore e dell'alloggiamento per una seconda batteria opzionale che può estendere l'autonomia a circa 68 km. La batteria può essere ricaricata sia quando è installata sul veicolo, sia dopo averla rimossa per collegarla a una presa di corrente. Lo scooter Neo's sarà disponibile presso la rete dei concessionari Yamaha al prezzo di 3.199 euro, a partire da giugno 2022.