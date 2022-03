Ducati Panigale V4 SP2, 'supersportiva' definitiva

La Ducati World Première 2022 chiude nel segno delle supersportive. Protagonista dell'ultimo episodio della web series dedicata alle novità della casa di Borgo Panigale, è stata la nuova Panigale V4 SP2, moto speciale e in serie numerata, pensata per vivere a pieno la passione per la guida in pista e elevando ancora di più le prestazioni della Panigale V4.



Se la famiglia Ducati Panigale è la massima espressione del continuo scambio di informazioni e di tecnologie dal mondo delle competizioni verso le moto di serie, la SP2 è il modello con cui Ducati porta al massimo la sportività della Panigale V4 , che con la versione 2022 ha compiuto lo step evolutivo più significativo dalla sua nascita, migliorandosi in ogni aspetto tra aerodinamica, ergonomia, motore, ciclistica ed elettronica.

La Panigale V4 SP2 si distingue per l'equipaggiamento di serie con le specifiche tecniche tipiche della sigla 'SP, che sta per Sport Production, e che si uniscono a tutti i miglioramenti apportati dagli ingegneri Ducati sulla Panigale V4 2022, per creare la Panigale più performante di sempre. Nello specifico, la versione SP2, possiede un impianto frenante ancora più prestazionale, leggeri cerchi in carbonio, trasmissione finale e frizione a secco ereditate dalle moto del WorldSBK, pedane racing e una serie di componenti in carbonio.

La moto viene inoltre consegnata con a corredo un kit per l'utilizzo pista, che comprende tappi in alluminio lavorati dal pieno per la rimozione di specchi retrovisori, kit per la rimozione del portatarga e cover frizione aperta in carbonio.

Il risultato finale è quella che in Ducati hanno chiamato The Ultimate Racetrack Machine, ovvero un modello speciale, ideale per il pilota non professionista che vuole vivere i track days sfidando i propri record. La moto è disponibile in configurazione monoposto nella livrea Winter Test, da marzo 2022 nelle concessionarie della rete Ducati.