Moto Guzzi, iscrizioni aperte al Fast Endurance 2022

Sono aperte le iscrizioni per il Moto Guzzi Fast Endurance 2022. Giunto alla quarta edizione, il trofeo monomarca della casa dell'Aquila di Mandello del Lario si appresta a riaprire i giochi per una stagione che vedrà al debutto in pista anche la nuova e più performante Moto Guzzi V7, alle prese con un calendario inedito che include numerosi circuiti italiani, tra Vallelunga, Cremona, Mugello e Misano, teatro delle sei gare 'Fast Endurance'.

Fino al prossimo 11 aprile sarà possibile iscriversi all'intero campionato al costo agevolato di 1500 Euro a Team (equivalenti perciò a 125 Euro a pilota per ogni gara). A partire dall'11 aprile e fino a due settimane prima dello svolgimento della gara sarà possibile iscriversi anche ai singoli appuntamenti. Per partecipare al Trofeo è necessario essere tesserati FMI ed essere in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità). Al momento dell'iscrizione l'equipaggio potrà scegliere il nome da attribuire al proprio Team e il numero di gara.

L'ultima generazione della V7, best seller di Mandello ed equipaggiata con il nuovo bicilindrico da 850 cc, sarà la protagonista del Trofeo 2022, con allestimento che trasforma la nuova Moto Guzzi V7 nella versione da competizione, obbligatorio per partecipare e ovviamente uguale per tutti, così da garantire il massimo equilibrio e divertimento. Il kit nasce come sempre dalle mani dei fratelli Guareschi, storici preparatori Moto Guzzi, che hanno realizzato il Kit Racing GCorse dedicato alla nuova V7 sfruttando l'esperienza raccolta nelle prime tre edizioni del monomarca.

Il costo del kit completo, acquistabile rivolgendosi alla concessionaria Guareschi Moto, è di 4.500 Euro e l'installazione può essere eseguita in autonomia oppure gestita direttamente da Guareschi Moto.