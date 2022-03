Moto: dopo 2 anni torna pubblico a Gp d'Italia al Mugello

L'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) ha presentato il calendario sportivo 2022. L'evento clou sarà ancora una volta il Gran premio d'Italia di motociclismo, previsto dal 27 al 29 maggio, finalmente con il ritorno del pubblico in presenza.

La stagione si aprirà invece dal 25 marzo al 27 marzo con la Hankook 12H Mugello, la gara internazionale endurance della durata di 12 ore che vedrà al via oltre 50 vetture turismo e gran turismo in rappresentanza di ben 16 nazioni diverse. Fra i numerosi appuntamenti nel corso del 2022, tornerà il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ), dal 17 al 19 giugno e dal 16 al 18 settembre, e i Campionati italiani automobilistici (Aci weekend), dal 15 al 17 luglio e dal 21 al 23 ottobre. Non mancherà il Ferrari Challenge, il campionato europeo monomarca del Cavallino rampante che approderà sul circuito toscano dal 7 al 9 ottobre e che eccezionalmente vedrà ospitare anche unagara del raggruppamento Asia-Pacifico.

Il Mugello ha approfittato dei mesi invernali per migliorare ulteriormente la sicurezza in pista con la realizzazione di nuove vie di fuga in asfalto alle curve Luco-Poggio Secco e Poggio Secco-Materassi per permettere ad auto e moto di avere maggior spazio per rallentare e frenare in caso di errore.

Inoltre alla Savelli è stato allungato il cordolo e realizzata la via di fuga in asfalto. Sempre in tema sicurezza, alle curve Correntaio, Biondetti e Bucine sono stati messi ulteriori metri di gomme verticali, equiparate alle protezioni FIM type C, studiate per assorbire meglio l'impatto.