Ducati, domani ultimo episodio della World Première

Si avvicina il nono e ultimo appuntamento con la Ducati World Première 2022. Per la carrellata di eventi digitali organizzati dal casa di Borgo Panigale per presentare tutte le novità in gamma, tra stradali, enduro, supersportive e anche e-bike, è tempo di chiudere il sipario, ma non prima dell'ultimo episodio della web series in programma per domani.

In occasione dell'ultimo episodio della Ducati World Première 2022 web series, Ducati presenterà infatti una moto che, da quanto anticipato, rappresenta l'apice della sportività Ducati, pensata per gli appassionati che vogliono vivere a pieno la passione per la guida in pista.Tutti i dettagli del nuovo modello verranno svelati giovedì 10 marzo alle 16.00 su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.