BMW CE 04, la 'rivoluzione' silenziosa su due ruote

E' una 'rivoluzione silenziosa', quella del nuovo BMW CE 04, scooter elettrico che apre un capitolo nuovo per la casa dell'Elica. Mobilità urbana a due ruote, propulsione elettrica e design di 'rottura' sono gli ingredienti alla base della ricetta CE 04, veicolo di serie derivato dal BMW Motorrad Concept Link originariamente presentato nel 2017 e discendente diretto della prima serie Definition CE 04 presentata nel 2020. Dalla trazione elettrica alle innovative soluzioni di connettività, poi, il passo per il CE 04 è breve, così come nuova la concezione di mobilità nell'ambiente urbano proposta.



Per testarne tutte le capacità, lo abbiamo provato per le strade di Milano, dal centro alla periferia e ritorno, confrontandoci con il traffico e con le vie del 'pavé' ma anche con le strade a scorrimento veloce che tagliano e girano tutt'attorno alla metropoli lombarda. La potenza massima di 31 kW (42 CV) assicura al nuovo BMW CE 04 una dinamica di guida piacevole e divertente, con accelerazioni fulminee e lo sprint sempre pronto, e utile, in ambiente cittadino. Per la classica 'partenza al semaforo' da 0 a 50 km/h, per esempio, bastano 2,6 secondi. Anche per la classe di potenza ridotta L3e-A1 è disponibile una potenza motrice di 23 kW (31 CV). La velocità massima di entrambe le versioni è di 120 km/h, così da assicurare anche lo scorrimento velocemente non solo in città ma anche sulle strade principali e sui tratti autostradali.

Sul fronte autonomia, il nuovo BMW CE 04 possiede un'ampia capacità grazie alla batteria da 60,6 Ah (8,9 kWh), che fornisce un'autonomia di circa 130 chilometri (mentre per la versione a potenza ridotta l'autonomia dichiarata è di 100 km). Tradotto: possibilità di guidare senza emissioni ogni giorno in città e, volendo, concedersi una gita fuori porta, anche se non troppo fuori. La batteria agli ioni di litio viene caricata con il dispositivo di ricarica integrato, sia attraverso le normali prese domestiche sia nelle wallbox o nelle stazioni di ricarica pubbliche, in 4 ore e 20 se completamente scarico (1 ora e quaranta con il caricatore rapido, optional).

Una volta seduti in sella, davanti al schermo TFT da 10,25 pollici, che è lo stesso montato sulla gran turismo RT, la scelta è tra massima efficienza e massimo divertimento di guida, selezionabili attraverso le tre modalità di guida di serie ECO, Rain e Road. C'è anche un''ulteriore modalità di guida Dynamic, disponibile come optional e che permette allo scooter di accelerare ad un ritmo ancora più veloce. Il design completamente distintivo e che attira l'attenzione dei passanti, è accentuato dai colori disponibili come il Light White e il Magellan Grey Metallic (solo con pacchetto Avantgarde). I prezzi del CE 04 partono da 12550 euro.

ABBIGLIAMENTO INDOSSATO DURENTE IL TEST RIDE:

Giacca Dainese Mayfair D-Dray

Casco AGV K6 Mono

Scarpe TCX Dartwood Gore-Tex