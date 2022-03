Ducati, largo alle E-Bikes tra novità e aggiornamenti

Per Ducati l'obiettivo puntato sul futuro, che risponde anche al nome di E-Bikes. L’ottavo episodio della Ducati World Première 2022 web series è stato infatti dedicato dalla Casa di Borgo Panigale alla presentazione della famiglia di E-Bikes Ducati powered by Thok, tra novità assolute e aggiornamenti. Per la stagione 2022 la grande novità è l’inserimento in gamma del modello Futa, ovvero la prima bicicletta da corsa Ducati a pedalata assistita, che sarà disponibile anche in Limited Edition.

