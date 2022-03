Aprilia, le novità 2022 arrivano in concessionaria

Nelle concessionarie Aprilia arrivano altre novità per il 2022. Dopo la Tuareg 660, per la casa di Noale è tempo di arricchire la gamma di modelli nuovi o rinnovati, con le nuove colorazioni per le piccole 125, nuove varianti grafiche per le V4 Factory e due nuove versioni delle 660, Tuono e RS. Se la gamma 125 cc di Aprilia comprende quattro proposte differenti, per il nuovo anno la RS 125, nelle varianti grafiche Aprilia Black e Sintesi Blue, si affianca RS 125 GP Replica, l'omaggio di Aprilia alla RS-GP di MotoGP. Le grafiche richiamano quelle della MotoGP di Aprilia impegnata nella stagione del 2021. L'allestimento di serie è più ricco e comprende il cambio elettronico quick shift e il coprisella del passeggero. Confermate le caratteristiche tecniche, come il nuovo motore monocilindrico a quattro tempi e quattro valvole da 11kW, ABS a doppio canale, pneumatico posteriore di sezione maggiorata a 140 mm. Il restyling estetico che porta in dote l'impianto di illuminazione a LED e la strumentazione totalmente digitale.



SX 125 e RX 125 si presentano con varianti grafiche tutte nuove, la prima nella variante Red Flash, dominata dal rosso acceso, nell'allestimento Silver Alien contraddistinto dal nero lucido e nella Yellow Stark, la più appariscente e sportiva., mentre RX 125 è ora disponibile con grafica Red Flash e Silver Alien. Le novità Aprilia nella classe di media cilindrata, invece, non si fermano alla Tuareg 660, già disponibile dai concessionari dalla fine del 2021, ma prevedono anche l'arrivo di Tuono 660 Factory, la più ricca e sportiva della gamma Tuono 660, diretta discendente di Tuono V4 Factory. Rispetto a Tuono 660, la versione Factory adotta sospensioni più raffinate completamente regolabili, pedane più leggere e il propulsore nella configurazione full power da 100 CV.

Un'altra novità per il 2022 è la RS 660 Limited Edition, versione speciale che celebra il trionfo all'esordio di RS 660 nel prestigioso MotoAmerica, la massima serie motociclistica in USA nella quale la bicilindrica di Noale ha dominato cogliendo 10 vittorie su 13 gare disputate. La serie è limitata e numerata a 1500 esemplari. Si rinnovano nelle grafiche anche le due V4 Factory di Aprilia, ora disponibili con grafica total black Ultra Dark, impreziosita dai loghi in oro opaco. Tale variante si affianca alla già presente Aprilia Black dominata dal nero lucido evidenziato dai dettagli in rosso acceso. Tutte le novità Aprilia 2022 sono già disponibili dai concessionari.