Ducati, anche le e-bike nella World Première

Non solo novità sul fronte motociclistico, per Ducati che torna in scena con l'ottavo episodio della web series Ducati World Première. L'appuntamento è quello fissato per domani, giovedì 3 marzo, alle 16, per un nuovo evento online della serie digitale dedicata alle novità in arrivo dalla casa di Borgo Panigale.

La nuova puntata della carrellata di eventi sarà dedicata alla presentazione delle novità per la gamma E-Bikes Ducati powered by Thok, che nel 2022 si migliora ulteriormente e accoglie un modello completamente inedito.Tutti i dettagli verranno svelati giovedì sui canali digitali della casa, ovvero su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.