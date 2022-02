Ducati Multistrada V4, si rinnova tra elettronica e colori

Dopo un 2021 chiuso con la cifra di quasi dieci mila moto consegnate, Ducati Multistrada V4 si aggiorna tra elettronica, estetica e accessori. La quarta generazione di Multistrada, pensata per essere efficace su tutti i tipi di strada, è la prima moto al mondo dotata di radar anteriore e posteriore, con sistemi di Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection (BSD), preziosi per comfort e sicurezza di guida, in particolare nei lunghi trasferimenti.

La prima novità per la famiglia Multistrada V4 nel 2022 riguarda la gamma colori della versione S, che si espande con l'inserimento della nuova livrea Iceberg White, ovvero bianco lucido. La Multistrada V4 S in colorazione Iceberg White sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da marzo e si aggiunge ai colori Ducati Red e Aviator Grey. La moto è ordinabile in quattro differenti allestimenti (Essential, Radar, Travel & Radar, Full).

Dal punto di vista del pacchetto elettronico l'aggiornamento principale risiede in una nuova funzione semiautomatica delle sospensioni elettroniche per la Multistrada V4 S, chiamata Minimum Preload. Questa funzionalità consente di ridurre l'altezza della moto e rende più agevole e sicuro l'appoggio dei piedi a terra durante l'utilizzo cittadino o nelle manovre a bassa velocità, in particolare con un passeggero a bordo. Un altro importante aggiornamento del software riguarda l'interazione tra pilota e moto, ora più funzionale grazie a una serie di miglioramenti implementati nelle aree di Infotainment (Ducati Connect) e di interfaccia utente HMI (Human-Machine Interface).

Il nuovo pacchetto di aggiornamenti è disponibile sia come contenuto di serie sulle moto nuove, sia, gratuitamente, per quanti già possiedono una Multistrada V4 S. I proprietari di Multistrada che possono usufruire di queste nuove funzionalità verranno contattati progressivamente attraverso la MyDucati App e via email e potranno successivamente recarsi presso il Ducati Service di fiducia per ricevere gli aggiornamenti.