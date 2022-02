KTM 890 Duke GP, nuova 'Scalpel' dalla pista alla strada

Spazio ad un nuova Duke tra le 'nude' di media cilindrata firmate KTM. La novità si chiama 890 Duke GP, nuova incarnazione della gamma soprannominata 'The Scalpel' per via delle forme e che, grazie all'estetica ispirata alle moto da Gran Premio, si presenta ancora più affilata e corsaiola. La KTM 890 Duke è una moto nata per essere performante, compatta e bilanciata, che strizza l'occhio ai piloti che vogliono divertirsi a guidare su strade tutte curve e allo stesso tempo muoversi agili e leggeri in città.

La nuova arrivata si distingue per le linee aggressive e tutti gli elementi chiave dello stile KTM. In particolare: tecnologia all'avanguardia, peso contenuto e un'attenzione particolare all'esperienza di guida nel suo complesso.

L'agilità e la precisione sono frutto della geometria sviluppata appositamente per la guida sportiva, agevolata dalle sospensioni WP APEX di alto livello che assicurano il feeling con la strada.

Il motore è il compatto bicilindrico parallelo LC8c, da 115 CV di potenza e 92 Nm di coppia, pronto a regalare forti emozioni ad ogni apertura del gas. La KTM 890 DUKE è anche dotata di uno dei pacchetti elettronici più avanzati e completi nel segmento delle naked di media cilindrata. È infatti incluso il Cornering Traction Control con piattaforma inerziale 6D in grado di rilevare il rollio, il beccheggio e l'imbardata. Questo si traduce in una gestione completa del controllo della trazione, resa possibile grazie all'impiego di due sensori, uno per lo slittamento della ruota posteriore e l'altro per il controllo dell'angolo di beccheggio.

La versione GP è caratterizzata da una livrea ispirata al mondo delle corse e alle tonalità del classico arancione KTM.

Elementi che distinguono la nuova arrivata sono anche le ruote arancioni in stile 'R' e un nuovo guscio coprisella del passeggero. La nuova KTM 890 Duke GP 2022 sarà venduta al prezzo di 11.350 euro e arriverà nei concessionari KTM a partire da marzo 2022.