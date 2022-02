Ddl Concorrenza:Ancma, rischio rincari dell'84% polizze moto

"Qualora l'articolo 27 del ddl Concorrenza dovesse rimanere invariato, il prezzo delle polizze delle moto in Italia potrebbe aumentare dell'84%". Lo afferma Confindustria Ancma, associazione dell'industria delle due ruote, a proposito delle disposizioni del Ddl Concorrenza che estendono il meccanismo di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, a cui oggi aderiscono le imprese assicurative italiane, anche a quelle operanti in Italia con sede legale in altri Paesi europei.

"L'assenza sul mercato italiano di compagnie straniere, non solo limiterebbe la concorrenza sul mercato, ma amplierebbe il divario tra il Nord del Paese e il Sud, dove i costi per assicurare un motociclo sono già oggi circa il 68% più alti - si legge in una nota di Ancma -. Questo significa che si potrebbero verificare in alcune province del meridione incrementi di prezzi molto significativi, aprendo inoltre al rischio dell'elusione dell'obbligo assicurativo". "Effetti che - secondo l'associazione - si muovono evidentemente contro i principi stessi del provvedimento e colpiscono un mercato in crescita e una filiera che in Italia vale oltre 21 miliardi di euro e offre occupazione a più di 380mila persone".