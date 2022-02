Yamaha, Off-Road Camp è luna park del 'tassello'

Con l'arrivo della 'bella' stagione, Yamaha scende sullo sterrato con la prima edizione dell'Off-Road Camp. Alessandro Botturi, Pol Tarres, Naska e tanti altri nomi noti delle due ruote saranno gli ospiti d'eccezione della giornate tra fuoristrada, divertimento ed esperienze sul campo. La festa del fuoristrada è in programma per il 19 marzo 2022 sulla terra della pista di Maggiora, autodromo Pragiarolo.

La off-road Arena si trasformerà nel luna park del tassello dove, dalle 9,30 alle 17,30, si assisterà all'apertura ufficiale della stagione e si avrà la possibilità di cimentarsi nei test ride su strada con il Ténéré 700, nei corsi di guida per tutti i livelli, nella prova degli ATV e, i bambini dai 6 anni in su, potranno sperimentare PW50, TTR50, TTR 125, in un'area dedicata.

Al pubblico saranno riservate esperienze di guida per ogni livello di preparazione. Il corso easy, in collaborazione con il partner tecnico Di Traverso Adventouring, sarà destinato a chi si approccia al 'tassello' per la prima volta, su un tracciato facile, realizzato sul prato, per rendere l'approccio semplice con il supporto degli istruttori Yamaha. Il Tracciato off-road avrà invece una difficoltà media e sarà per tutti coloro che masticano già le tecniche di guida in fuoristrada e vogliono mettersi alla prova, per provare l'esperienza di guida Racing.

Durante la giornata sarà poi possibile partecipare anche a test ride su strada, in sella alla Ténéré 700.

Il Prologo Challenge sarà invece il momento della giornata per i piloti del Ténéré Challenge 2022. Gli iscritti all'appuntamento, con la licenza in corso di validità, alle 12 entreranno in pista per conquistare la priorità nella scelta del numero di gara. Gli interessati potranno iscriversi al Prologo e di conseguenza al Ténéré Challenge il giorno stesso a Maggiora.