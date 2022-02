Royal Enfield, un 'Launch Party' per Classic 350

Dopo la presentazione nei padiglioni di EICMA, la nuova Royal Enfield Classic 350 è già in concessionaria. Per celebrare il modello, che sancisce la rinascita di quello che è stato per anni il best seller del marchio, ma anche il modello che rappresenta l'avvio di una nuova avventura nel segmento 350 cc, Royal Enfield ha programmato un 'Launch Party', in programma per sabato 26 febbraio in tutte le concessionarie in Italia.

In linea con lo slogan della campagna di lancio, 'Be Reborn', la nuova Classic 350 si basa sull'ispirazione, la valorizzazione e il miglioramento in chiave attuale degli aspetti stilistici e tecnologici che hanno reso il modello originale 500 cc un successo del motociclismo internazionale.

A partire dalle 10.30 e per tutta la giornata del Launch Party, nelle concessionarie Royal Enfield sarà possibile toccare con mano la Classic 350 ed effettuare test ride per testare la posizione di guida eretta, il comfort della seduta e il rinnovato telaio, studiato per mettere a proprio agio ogni pilota. Grazie alla partnership con Treedom, prima piattaforma web al mondo che offre la possibilità di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online, acquistando una moto della gamma, ogni cliente contribuirà poi allo sviluppo della 'Foresta Royal Enfield', il progetto internazionale volto a contrastare l'impatto delle emissioni di CO₂ sull'ambiente.