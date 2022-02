Yamaha Ténéré 700, arriva la World Raid pronta a tutto

Pronta a tutto, o quasi, la nuova Ténéré 700 di casa Yamaha si presenta in versione World Raid. La ricetta alla base della nuova versione del già fortunato modello in arrivo d Gerno di Lesmo è quella assemblata per una moto premium per lunghe distanze, dalle eccellenti prestazioni su strada e fuoristrada, unite a alla versatilità e a un carattere di guida piacevole. La terza rappresentante della nuova famiglia Ténéré 700 è equipaggiata per andare più lontano di qualsiasi altra Ténéré precedente e con le specifiche più avanzate, tra sospensioni all'avanguardia, ergonomia migliorata e stile ispirato a i rally adventure.

La Ténéré 700 World Raid è anche la moto adventure più estrema per lunghe distanze prodotta da Yamaha, pensata con un occhio di riguardo ai piloti 'Adventure', notoriamente personaggi intrepidi, sempre alla ricerca di una nuova strada da percorrere. Se poi il primo pensiero di ogni pilota impegnato in viaggi a lunga percorrenza è la disponibilità di carburante, la nuova arrivata in casa Ténéré è predisposta con due serbatoi dalla capacità totale di 23 litri, montati lateralmente e progettati per portare tranquillità durante i viaggi più lunghi ed eliminando l'ansia legata all'autonomia. In condizioni di utilizzo tipiche, si calcola che i due serbatoi possano offrire un'autonomia fino a 500 km, con un più elevato raggio di azione che rende la Ténéré 700 World Raid una vera signora del deserto.

Il design del doppio serbatoio presenta una serie di vantaggi rispetto a un unico serbatoio, perché, oltre ad aumentarne la capacità, grazie ai due serbatoi separati posizionati più in basso, il baricentro della moto è praticamente uguale all'attuale Ténéré 700, (dotata di un serbatoio da 16 litri) garantendo agilità e maneggevolezza nonostante il peso aumentato dal carico di carburante. La massa del veicolo è ulteriormente centralizzata, con una distribuzione ideale dei pesi tra anteriore e posteriore. Un altro vantaggio del doppio serbatoio è nella limitazione delle fluttuazioni del carburante rispetto a un unico serbatoio, con beneci soprattutto nella conduzione della moto in curva.

Tra le numerose novità sul fronte tecnico e tecnologico, anche la nuova strumentazione TFT a colori da 5", che è collegata alla Communication Control Unit (CCU) della moto che parla con l'app MyRide, offrendo la visibilità sul quadro strumenti centrale delle notifiche dei messaggi e delle chiamate in arrivo, mentre lo stato della batteria del cellulare viene sempre visualizzato non appena viene creata la connessione.

L'accesso alle informazioni necessarie è fondamentale in ogni viaggio a lunga percorrenza e i piloti della Ténéré 700 World Raid possono scegliere tra 3 diversi temi sulla nuova strumentazione TFT da 5" a colori. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da maggio 2022, al prezzo di listino 12.599,00 franco concessionario