Ducati XDiavel Nera, nuova special con Poltrona Frau

Si chiama XDiavel nera la nuova arrivata in casa ducati, nata dalla partnership con Poltrona Frau. La collaborazione tra i due marchi ambasciatori del Made in Italy nel mondo, ha infatti portato alla nascita della nuova versione speciale della due ruote di Borgo Panigale, presentata oggi nel corso del settimo episodio della Ducati World Première web series.

Il progetto XDiavel Nera è stato guidato dai valori condivisi dalle due aziende:, ovvero la passione per il design, la tradizione artigianale, l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e l'attitudine all'innovazione. "Il progetto XDiavel Nera - ha commentato Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati - nasce dall'incontro tra due eccellenze italiane. Ducati e Poltrona Frau sono due brand con una storia unica, condividono la passione per il bello e il ben fatto, sono fortemente italiane e fanno dell'artigianalità un elemento distintivo, sempre affiancandolo con soluzioni tecnologiche sofisticate e l'utilizzo di materiali pregiati. L'XDiavel Nera è una moto unica e dall'identità inconfondibile, una splendida espressione dell'eccellenza del Made in Italy". La nuova XDiavel Nera è caratterizzata dalla livrea 'Black on Black' in cui si alternano porzioni nere lucide e opache. Questa livrea rende la XDiavel ancora più sportiva ed è ripresa anche in un casco jet dedicato, che i proprietari di XDiavel Nera possono ordinare insieme alla moto. L'XDiavel Nera è arricchita inoltre da alcuni dettagli come le pinze freno, i coperchi delle teste motore in colorazione Rosso Ducati e i cerchi forgiati alleggeriti e interamente lavorati, verniciati in nero lucido.

La parte più riconoscibile della XDiavel Nera è la speciale sella realizzata in Pelle Frau, ovvero una morbida pelle naturale sellata a mano, frutto di anni di ricerca da parte di Poltrona Frau. La sella è disponibile in cinque differenti colorazioni (Rosso Siam, Steel Blue, Cemento, India e Selva) ed è personalizzata con una serie di 'X' incise attraverso un sofisticato processo di laseratura, che richiamano il nome della moto.