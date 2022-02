Ddl Concorrenza: Ancma, rischio aumento assicurazioni moto

"Le novità introdotte dal Ddl Concorrenza non solo ridurrebbero paradossalmente la stessa concorrenza nel settore moto, ma produrrebbe un rincaro generalizzato del costo delle polizze motociclistiche, con un prevedibile rischio anche di elusione dell'obbligo assicurativo". È questa la denuncia di Confindustria Ancma, l'associazione nazionale del ciclo, motociclo e accessori, pronta a dare battaglia contro l'articolo 27 del Ddl Concorrenza, che estende la cosiddetta convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, meccanismo positivo su premi e tempi di risarcimento nel settore auto, ma che non si adatta agli incidenti motociclistici.

Se le disposizioni del Ddl Concorrenza rimarranno invariate, Ancma stima che, in ambito motociclistico, gli aumenti dei costi saranno percentualmente a doppia cifra, con una particolare e pesante ricaduta sulle polizze stipulate al Sud.

"È sacrosanto - conclude Ancma - che le regole del gioco siano uguali per tutti, ma bisogna tenere conto della particolarità del nostro ambito, perché l'obiettivo del Ddl Concorrenza non deve essere perseguito a discapito dei consumatori e di un mercato in forte crescita, come quello rappresentato dall'intera filiera delle due ruote".