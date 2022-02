Brabus 1300 R, super-moto dall'anima KTM

Porta il nome di Brabus 1300 R ed è la prima super-moto nata dalla collaborazione tra il celebre preparatore tedesco e KTM. Lo specialista tedesco del tuning automobilistico ha infatti deciso di realizzare la sua prima 'due ruote' che nasce dalla base di una KTM 1290 Super Duke R EVO, naked super prestazionale e tra i modelli di punta di KTM.

Svelata ufficialmente nei giorni scorsi, la Brabus 1300 R nasce come serie speciale, della quale saranno realizzati in serie 154 esemplari, dei quali 77 proposti nella colorazione Magma Red e 77 nella tinta Signature Black. Anche il prezzo della moto, che sarà prenotatile solo online, è in linea con i prodotti Brabus, arrivando a 39.500 euro.

La Brabus 1300 R è scaturita da una partnership fra il costruttore austriaco e lo specialista nelle elaborazioni automobilistiche tedesco che hanno deciso di mettere le proprie competenze insieme e dedicarle alla KTM 1290 Super Duke R EVO, normalmente in vendita a 21.450 euro. Invariati retano il motore, il telaio, il forcellone, l'impianto frenante, la struttura della coda e il serbatoio.

Nuove sono invece le sospensioni semi-attive WP Apex di seconda generazione, con le quali è possibile selezionare cinque modalità di smorzamento oppure la modalità Auto. Esteticamente, poi, cambiano rispetto al modello 'originale' i convogliatori laterali che confluiscono nel serbatoio, così come cambiano i cerchi (forgiati e a nove razze), i terminali di scarico, il parafango anteriore e anche il fanale, ora singolo e rotondo, oltre al cupolino che lo avvolge.

Il motore V2 LC8 di 1.301 cc è lo stesso della 'Beast' firmata KTM, con i suoi 180 CV a 9.500 giri.