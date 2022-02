Pirelli, Diablo Rosso IV Corsa è pneumatico 'hypersport'

Si chiama Diablo Rosso IV Corsa il nuovo pneumatico hypersport ad alte prestazioni di Pirelli. Versione più spinta del supersportivo stradale Diablo Rosso IV, il nuovo arrivato nasce per soddisfare i motociclisti che desiderano un pneumatico capace di prestazioni ancora più sportive, proprio nell’anno in cui Pirelli celebra il suo 150° anniversario. Nel corso del 2022 un’edizione limitata Diablo Rosso IV Corsa renderà omaggio a questo importante traguardo e ospiterà sul fianco il logo celebrativo dei 150 anni di Pirelli.

Diablo Rosso IV Corsa è dedicato in modo particolare a motociclisti che amano una guida dinamica su strade tortuose e sui passi di montagna, che desiderano un pneumatico in grado di esprimere al meglio le performance sportive della propria moto, soprattutto in condizioni di asciutto. Altri possibili clienti sono i motociclisti appassionati di tuning, che cercano le prestazioni e il set up ottimale della propria motocicletta a seconda del tipo di impiego.

Tra le caratteristiche sulle quali Pirelli ha puntato per il nuovo prodotto c'è il grip di prim’ordine ai massimi angoli di piega, garantito da un disegno battistrada più slick rispetto a Diablo Rosso IV e che garantisce una più grande area d’impronta a terra. L’impiego di innovative mescole ha poi consentito di aumentare il livello di grip meccanico. Le innovative tecnologie applicate alla carcassa, invece, rendono Diablo Rosso IV Corsa in grado di aderire in modo ottimale anche alle micro-asperità dell’asfalto, per garantire un feedback preciso ed una sensazione di controllo.