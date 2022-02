Ducati DRE Adventure, tornano i corsi per l'off-road

Torna il format DRE Adventure di Ducati, che nel 2022 si inserisce con sei tappe all'interno del calendario della Ducati Riding Academy. Il DRE Adventure è un corso dedicato agli appassionati dell'adventouring che vogliono migliorare le proprie abilità nella guida on e off-road, sperimentando le qualità dei modelli Ducati. Le moto in lista per l'utilizzo sono la Multistrada V4 S, la Scrambler Desert Sled e la nuova DesertX, ovvero le due ruote della gamma di Borgo Panigale più adatte per vivere un'esperienza fuori strada.

Il format DRE Adventure si caratterizza per un programma che vede momenti di esercitazione affiancati a un tour immerso nel verde. Il corso ha l'obiettivo di fornire ai motociclisti la possibilità di scoprire i segreti del mondo adventouring: dalla corretta posizione in sella, all'apprendimento delle tecniche di guida più efficaci in fuoristrada, fino ad arrivare ai consigli tecnici e logistici in preparazione al viaggio e alla gestione degli imprevisti durante il percorso.

Il programma si articola su due giornate. Il primo giorno è dedicato alla presa di contatto con la moto e allo svolgimento di esercizi tecnici per guadagnare la giusta confidenza nella guida in off-road, mentre il secondo giorno prevede un tour con tratti sia in strada sia fuoristrada. Tutti gli appuntamenti del DRE Adventure hanno come base il Castello di Nipozzano , in provincia di Firenze. Gli appuntamenti per il 2022 sono sei: i primi due nel mese di maggio (19-20 e 21-22 maggio), due nel mese di giugno (23-24 e 25-26 giugno) e a seguire altri due nel mese di settembre (15-16 e 17-18 settembre).